40 مليار درهم لتمويل 7277 صفقة عقارية في دبي بنمو 72%

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

ضخت بنوك ومصارف وطنية وأجنبية، أكثر من 40.3 مليار درهم لتمويل 7277 صفقة عقارية في دبي منذ بداية العام الجاري 2021 (4 أشهر تقريباً) بنمو قياسي 72% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، إذ بلغت قيمة التمويلات العقارية حينها 23.3 مليار درهم رصدت مقابل رهن 3798 عقاراً متنوعاً في مختلف مناطق دبي.

ويعكس النمو اللافت في حجم التمويلات وعدد الصفقات في سوق الرهن العقاري خلال الأشهر الماضية (وهو ما يعادل إجمالي قيمة رهون عقارات دبي خلال عام 2020 بأكمله) إلى تعاظم ثقة الممولين بعقارات دبي التي شهدت مؤخراً دخول عدد كبير من المستثمرين الدوليين، فضلاً عن تسارع تسليم المشاريع للملاك واستقرار أسعار البيع والشراء.

وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها «البيان» فإن حصة الأسد من إجمالي صفقات التمويل ذهبت إلى الوحدات السكنية والتجارية وبلغ عددها 5,671 تلتها المباني والفلل السكنية بـ 2,976 صفقة ثم 1,318 صفقة رهن لقطع أراض متنوعة بين السكني والتجاري ومتعددة الاستخدامات.

وطبقاً للمعلومات ذاتها فإن 5 مناطق استحوذت على أعلى صفقات الرهون منذ بداية العام الجاري وهي على التوالي، مرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة ووادي الصفا 3 والبرشاء جنوب الرابعة.

أما على صعيد أكبر صفقات رهن المباني بحسب المناطق فقد كانت من نصيب مرسى دبي وبرج خليفة والوصل والخليج التجاري والبرشاء 1. في حين استحوذت مناطق اليفرة 1 وند الشبا 3 ونخلة جميرا والبرشاء جنوب 2 والمركز التجاري 1 على أكبر صفقات رهن الأراضي خلال الفترة المذكورة.

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