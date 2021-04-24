دبي مركز مالي وتجاري وسياحي متفرّد عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف جيم ميلون، المستثمر البريطاني الشهير، دبي بأنها هونغ كونغ الجديدة، ومن الممكن أن تتفوق عليها، وأضاف أنه يراهن على ذلك، كون دبي تُعد مركزاً مالياً، تجارياً وسياحياً لا يضاهيه مركز آخر في العالم.

ونشر ميلون مقالاً عن دبي بمجلة «ماستر انفستور» البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، بعنوان «أفكار من دبي»، حيث استعرض انطباعاته عن دبي وعن مكانتها في المشهد التجاري العالمي، وذلك من واقع زياراته المتكررة إليها لغرضَي العمل والسياحة، والتي بدأت منذ 20 عاماً مضت. وأكد ميلون أن نهضة دبي القياسية في عالم التجارة، المال والأعمال، بدأت من نجاحها في الاضطلاع بدور المركز الإقليمي للسفر، وذلك من خلال ناقلتها العملاقة طيران الإمارات.

وأضاف أن دبي بنت على نجاح طيران الإمارات بالسعي إلى امتلاك المزيد من المميزات التي تضمن لها استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من كافة بقاع الأرض، ونجحت في ذلك بالفعل، حيث طورت بنية تحتية عصرية فائقة الحداثة والتميز، كما أسست نظاماً ليبرالياً للأعمال التجارية يقوم بالأساس على استقطاب كافة المواهب والقدرات من دون تمييز عرقي أو ديني، وتحفيز أصحاب هذه المواهب بخفض قيمة الضرائب المفروضة عليهم، بل وانعدامها في بعض الأحيان، فضلاً عن تعزيز الأمن الداخلي وأيضاً الخارجي من خلال انتهاج سياسة تعتمد على الاستقرار، الأمر الذي جنبها الاضطرابات السياسية المعتادة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن ميلون يتولى رئاسة عدة شركات ذات أنشطة متنوعة منها «مانكس فاينينشال جروب» المتخصصة في الخدمات المالية و«ريجنت باسيفيك» للاستثمار في شراء الأسهم، إلى جانب شركات تتخصص في التعدين وأنشطة أخرى.

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