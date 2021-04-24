3 أسهم تستحوذ على 70% من سيولة الأسواق المحلية بواقع 5.4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية بوتيرة محدودة في تداولات الأسبوع الماضي وذلك مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء لاقتناص الفرص وسط توقعات متفائلة لموسم نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري ولا سيما بعد إعلان عدة بنوك مدرجة عن أرباح قوية في مؤشر إلى انحسار تأثيرات «كوفيد - 19».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.27% إلى 2625.71 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.49% عند 6101.62 نقطة بضغط أسهم البنوك والاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 7.8 مليارات درهم منها 6.87 مليارات درهم في أبوظبي و902.15 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 1.35 مليار سهم، موزعة بواقع 848.8 مليوناً في أبوظبي و501.3 مليون في دبي، وذلك عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة، واستحوذت أسهم «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» على قرابة 70% من سيولة الأسهم أو ما يوازي 5.42 مليارات درهم.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: «تراجعت الأسواق الإماراتية مع بعض جني الأرباح في أبوظبي وتأثر سوق دبي بانقضاء توزيعات الأرباح ولكنه عوض بعضاً من خسائره بعد صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني مع ارتفاع أرباحه الفصلية في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية من تداعيات جائحة كوفيد - 19».

وأضاف دياب: لا يزال التفاؤل قائماً حيال المرحلة المقبلة مع توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي إذ تستمر عمليات التطعيم، الأمر الذي سيسرع من عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.09% مع هبوط إعمار العقارية 0.26% وديار 0.36% وداماك 4% فيما صعد إعمار للتطوير 1.5% وإعمار مولز 2.16% والاتحاد العقارية 0.7%، ونزل قطاع الاستثمار 3.37% مع تراجع دبي للاستثمار 5.4%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 2.8% و«شعاع كابيتال» 0.46%.

وهبط قطاع النقل 0.75% مع تراجع «العربية للطيران» 2.2% فيما زاد «أرامكس» 0.25% و«الخليج للملاحة» 3.8%، فيما صعد قطاع البنوك 0.3% مدعوماً بارتفاع «دبي الإسلامي» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.4%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 324.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 94 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 93 مليون درهم، وحقق «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، تلاه «تكافل الإمارات» 12.24%، ثم «الرمز كوربوريشن» 7.25%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 40.57%، تلاه «أملاك للتمويل» 6.6%، ثم «دبي للاستثمار» 5.45%.

وعمد المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 52.26 مليون درهم، منها 29.22 مليون درهم للأجانب و23 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 52.26 مليون درهم، موزعة بواقع 17.19 مليون درهم للعرب و35 مليون درهم للخليجيين.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 0.61% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.69% و«أبوظبي التجاري» 1.12% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%، ونزل قطاع الاتصالات 2.47% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الاستثمار 1.67% مع نمو «العالمية القابضة» 1.67% و«إشراق» 5.13% و«الواحة كابيتال» 0.86%، وارتفع قطاع العقار 0.07% مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 7.27% فيما تراجع «الدار» 0.27%، وزاد قطاع الطاقة 1.06% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 2.24% و«طاقة» 1.46% فيما انخفض «دانة غاز» 1.83%.

تصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 2.47 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.7 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.25 مليار درهم، وحقق «البنك التجاري الدولي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92%، تلاه «عُمان والإمارات» 11.76%، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 7.69%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 22.68%، تلاه «سوداتيل» 14.22%، ثم «أسمنت الخليج» 10.14%.

ومال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 340.96 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم للعرب و332.6 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 340.96 مليون درهم، توزعت بواقع 6 ملايين درهم للخليجيين و334.9 مليون درهم للمواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات إذ اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 25.1 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 111 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 25.1 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 111 مليون درهم.

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