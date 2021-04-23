«ذا يو آت ذا بالم».. رحلة فنية تؤرّخ لمراحل تطور «نخلة جميرا»

المصدر: دبي - وام

تتنافس دبي مع كبرى المدن العالمية في عدد الناطحات والأبراج التي حطمت بها أرقاماً ودخلت ببعضها في موسعة غينيس للأرقام القياسية وعلى مدى السنوات الماضية تم تشيد العديد من الأبراج التي تنفرد بهندستها أو بأفكارها أو بالمصممين العالميين الذين قاموا بتصميمها وتنفيذها ولم يكن طموح الإمارة في بناء الناطحات حديث العهد فقد بدأت ببرج مركز دبي التجاري الذي شيد عام 1979 وكان يعتبر أطول ناطحة سحاب في الإمارة في ذلك الوقت.

واحتفظت دبي بالمركز الأول عالمياً على صعيد عدد ناطحات السحاب المنجزة سنوياً، إذ أنجزت 12 ناطحة سحاب في 2020 بارتفاعات تتجاوز 200 متر طبقاً لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية المتخصصة في تصنيف المباني شاهقة الارتفاع ومقره الولايات المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن إنجاز برج «ذا بالم تاور» بارتفاع 240 متراً و يقع في قلب «نخلة جميرا»، والذي من المقرر افتتاح كافة مكوناته بحلول أكتوبر من العام الحالي. ويوفر المعلم إطلالات مذهلة غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي ويضم البرج 432 وحدة سكنية وفندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم» المكون من 290 غرفة ووجهة للمطاعم والترفيه على السطح مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة المشاهدة «ذي فيو في النخلة»، والتي تعتبر أول مكونات البرج التي تم افتتاحها مؤخراً بالإضافة إلى «أورا سكاي بول»، الذي يعتبر واحداً من بين أعلى أحواض السباحة «إنفينيتي» في العالم.

زاوية 360

وتتميز منصة المشاهدة «ذا يو آت ذا بالم» بإطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا»، والتي تم افتتاح أبوابها أمام الجمهور في أبريل الجاري وبات بإمكان الزوار الراغبين بعيش هذه التجربة شراء تذاكر الدخول والاستمتاع بجولة تفاعلية عبر التاريخ الغني لهذه الجزيرة التي تتضمن عدداً من المحطات الغامرة والمتنوعة.

تبدأ جولة الزوار في اتجاه «ذا يو آت ذا بالم» من الطابق الثاني في برج «ذا بالم تاور»، والذي يمكن الدخول إليه مباشرةً من «نخيل مول» وهو يضم نفق «الأكواريوم» التفاعلي ويتضمن «معرض ذا ?يو»، الذي تم إعداده بدقة فائقة تؤرّخ المراحل التي مرّت بها «نخلة جميرا» عبر جدول زمني يسرد وقائع تصميم وبناء وتطوير هذه الجزيرة المشهورة عالمياً.

قصة نجاح

وقال عمر خوري الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في شركة «نخيل»، إن الشركة عملت على مدار 20 عاماً على تحقيق رؤية «نخلة جميرا»، واليوم توسّع قصة نجاحها المتنامية من خلال إطلاق «ذا يو آت ذا بالم». فهذه المنصة هي أكثر من مجرد معلم جذّاب يرقى إلى مستوى عالمي كونها تلقي الضوء عن كثب على مختلف مراحل التطوير التي شهدتها واحدة من أروع الجزر من صنع الإنسان في العالم، معرباً عن أمله في مواصلة شركة «نخيل»، إضافة المزيد من الوجهات المبتكرة إلى محفظتها المتنامية في مجال البيع بالتجزئة، وأن تكون هذه التجارب مصدر إلهام للزوار من مختلف الأعمار والخلفيات.

تحفة فنية

ورحب بالمقيمين لخوض تجربة «نخلة جميرا» بطريقة جديدة كلياً، مشيراً إلى أنها وجهة سياحية جديدة في دبي سواء للزوار أو المقيمين في الإمارة وأصبح بإمكان الزائر لـ«نخلة جميرا» مشاهدتها كتحفة فنية من الأعلى لافتاً إلى أنه عند زيارة النخلة سابقاً كان الزائر يستمتع بفنادقها وشوارعها وشواطئها ولكن الآن أصبح «ذا فيو» منصة ستسمح للزائر أن يشاهد الجزيرة من الأعلى، معتبراً أن «ذا فيو» وجهة ممتعة بالنسبة للسائح والأطفال وللعائلات التي عاشت المراحل المختلفة في بناء مدينة دبي، بحيث يرون هذا الإنجاز الضخم كتحفة فنية من الأعلى.

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