أجواء رمضانية رائعة في «والدورف أستوريا رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

يوفر منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة أجواء رمضانية رائعة، عبر تقديم تجارب مميزة للاستمتاع مع الأحبة والأصدقاء. ويقدم المنتجع تشكيلة واسعة من الأطباق الرمضانية المحببة التي تتيح للضيوف إمكانية الاختيار بين الأطباق التقليدية من الشرق الأوسط في مطعمي قصر البحر وكاميليا طوال الشهر الفضيل.

ويمكن الاستمتاع بأطباق مستوحاة من منطقة الشرق الأوسط في بوفيه إفطار غني لدى مطعم قصر البحر مع مرطبات رمضانية منتقاة بعناية ومنها مشروب طاقة خاص بالسحور هو «سحور بُل» لنكهة وطاقة تستمر يوماً كاملاً، كما يمكن اختيار عصير «مانجو تانجو» الصحي والمنعش، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 مساء. وتقدم صالة كاميليا، الأطايب العربية المنتقاة من قائمة رمضانية خاصة مع أنغام العود الأصيلة.

وذلك من الغروب إلى 11 ليلاً. ويصبح شهر رمضان هذا العام أكثر تميزاً وخصوصية مع النكهات التقليدية الأصيلة في صالة كاميليا. حيث يمكن الاستمتاع بطبق الحلوى الشرقية الشهير «أم علي» بست نكهات تتضمن النكهة الكلاسيكية، والشوكولاتة بالفستق، والبندق، وشوكولاتة نوتيلا، والفستق، والفاكهة المجففة. ويمكن أيضاً الاستمتاع مع الحلوى الدافئة بكوب من الشاي المغربي، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 مساء.

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