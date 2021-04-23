الأفق للصرافة تدشن مقرها الجديد بدبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «الأفق للصرافة» مقرها الجديد في منطقة الكرامة، كما كشفت الشركة عن هويتها المؤسسية الجديدة والتي ترسخ التزامها بالحلول الرقمية. وانتقل المقر الرئيسي للشركة من ديرة إلى الكرامة في بر دبي.

وانطلاقاً من مقرها في مُجمع الكرامة التجاري ستقدم الشركة خدمات صرافة العملات الأجنبية والتحويلات المالية الفورية وغيرها الكثير للمؤسسات والأفراد ووفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها ضماناً لسلامة المتعاملين.

وقال حميد علي، مدير العمليات الأول لدى الأفق للصرافة: مع الانتقال إلى مقر جديد، فإن الشركة تنتقل بخدماتها إلى العصر الرقمي والذي أضحى مطلباً ضرورياً في هذه الفترة، ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «الأبحاث والأسواق»، من المتوقع أن يصل حجم سوق التحويلات العالمية إلى 930.44 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو 3.9٪ كل عام. ومن هذا المنطلق، أدركت الأفق للصرافة أن تحولات بسيطة ستقود هذا القطاع وتؤثر عليه ومنها رقمنة الخدمات وتسريعها بما يتماشى مع تغيرات العصر.

وتعمل الشركة حالياً على قائمة من حلول التحويلات والمدفوعات الرقمية الجديدة التي تركز على السرعة والموثوقية والشفافية وراحة بال المتعاملين وذلك في إطار استراتيجية طويلة المدى، كما ستقوم الشركة أيضاً بخفض رسوم المعاملات الرقمية وضمان قدر أكبر من الشفافية من بداية المعاملات إلى نهايتها. أضف إلى ذلك، تنوي الشركة إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالهواتف الذكية بهدف تمكين المتعاملين من إنجاز كافة معاملاتهم بكل أريحية ومن أي مكان وفي أي وقت وبكفاءة عالية.

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