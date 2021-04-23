«طاقة»: لم يردنا إخطار بخفض حصة المساهم الأساسي في الشركة

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إن مساهمها الأساسي «مؤسسة أبوظبي للطاقة» لم تورد أي إخطار باتخاذ قرار بخفض حصتهما في الشركة.

وأضافت «طاقة»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس رداً على التقارير الصحفية الأخيرة حول نظرة حكومة أبوظبي بيع حصة لها في الشركة، أن حصة «مؤسسة أبوظبي للطاقة» لا تزال نسبتها 98.6%.

وبحسب ما نشرته أول من أمس وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر مُطلعة، تبحث أبوظبي بيع حصة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في إطار سعي الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى أصولها البارزة.

وذكرت «بلومبيرغ» أن حكومة أبوظبي تبحث مع جهة استشارية بيع حصة في «طاقة» تبلغ نسبتها حوالي 10%، وهي حصة قد تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، استناداً إلى السعر السوقي الحالي لسهم الشركة.

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