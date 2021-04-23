44 ملياراً ضختها البنوك في محافظها

المصدر: أبوظبي- وام

بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة، التي ضختها البنوك في محافظها الاستثمارية العاملة في السوق المحلية 44 مليار درهم، خلال أول شهرين من 2021 بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن استمرار توجه البنوك لهذا النوع من الاستثمار أسهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لاستثماراتها في السوق المحلي إلى نحو 228.5 مليار درهم تقريباً في نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 184.5 ملياراً في ديسمبر 2020.

وشكلت استثمارات البنوك في السوق المحلية نحو 45.7% من إجمالي رصيد استثمارات الجهاز المصرفي، والتي تجاوزت قيمتها 500 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام 2021، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي.

ويتضح من خلال الإحصاءات أن الجزء الأكبر من استثمارات البنوك في السوق المحلية تم في بند أصول غير مصنفة، وبقيمة وصلت إلى 176.9 مليار درهم تقريباً في نهاية فبراير الماضي، في حين توزّعت بقية الاستثمارات على بند الأصول الثابتة وغيرها من الأصول الأخرى.

وتأتي الزيادة المتواصلة في الاستثمارات المحلية للبنوك الإماراتية في إطار حرصها على تحقيق أكبر قدر من المكاسب وتعظيم إيراداتها، وذلك من خلال الاستثمار في أدوات مضمونة العائد، وبنسب تفوق تلك التي يمكن الحصول عليها نظير الاستثمار في أدوات مشابهة في السوق الخارجي.

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