11914 عدد شركات التوصية بالأسهم في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد شركات التوصية بالأسهم العاملة في دولة الإمارات إلى نحو 11914 شركة في نهاية النصف الأول من أبريل 2021 بزيادة 90 شركة مقارنة مع إجمالي عددها المسجل في النصف الأول من شهر مارس من العام ذاته.

وجاء الإقبال المتزايد على تأسيس هذا النوع من الشركات بالتزامن مع ارتفاع وتيرة إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتجارية في جميع إمارات الدولة وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي.

ووفقاً لإحصائيات السجل الوطني الاقتصادي فإن شركات التوصية بالأسهم شكلت نحو 1.6% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات بجميع فئاتها مع نهاية النصف الأول من أبريل الجاري.

وكانت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارات قد عاودت النمو اعتباراً من الربع الأخير من العام الماضي وارتفعت وتيرة تحسنها في الربع الأول من 2021، وهو ما ظهر جلياً من خلال الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

يشار إلى أن حزم المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في وقت سابق من العام الماضي شملت جميع القطاعات والأنشطة وساهمت في دعم بيئة ممارسة الأعمال، الأمر الذي شجع المستثمرين على تأسيس شركات جديدة في الإمارات.

وشركة التوصية بالأسهم هي عبارة عن شركة يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم التي يملكونها.

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