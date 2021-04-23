عروض رمضانية من مدينة الشارقة المستدامة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت مدينة الشارقة المستدامة، أحد مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، توفير باقة من العروض الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن خطط دفعات تنافسية لتملّك الفلل الحديثة في المشروع السكني الوحيد في الشارقة الذي يتمتع بأعلى معايير الاستدامة.

ويشمل العرض خطة سداد مرنة مع أقساط، ويتمّ تسديد 20% خلال فترة التطوير و80% عند التسليم، كما سيتمّ إعفاء المتملّكين الجدد من رسوم الخدمة خلال السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى تقديم تجهيزات المطابخ الصديقة للبيئة والتي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة والمتكاملة كلياً مع أنظمة المنازل الذكية.

وقال يوسف المطوّع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: أصبحت إمارة الشارقة اليوم وجهة استثمارية جاذبة بامتياز، ومدينة رائدة في المنطقة على صعيد الاستدامة البيئية، وهو مجال يزخر بأكبر الفرص الاستثمارية الواعدة، المرتبطة بقطاعات عديدة، والمواكبة للتوجه العالمي الحريص على تعزيز مصادر الطاقة الخضراء والممارسات الإنتاجية الصديقة للبيئة. ونسعى من خلال هذا العرض الذي نوفره لفترة محدودة خلال الشهر الفضيل إلى تشجيع الأشخاص الراغبين بتملك منزل جديد، سواء للاستثمار أو السكن، على تحقيق هذا الهدف، إذ تأتي هذه التسهيلات بما ينسجم مع الطلب ضمن سوق العقارات، إلى جانب توفير فرصٍ مميزة للأشخاص الراغبين في العيش في بيئة ذكية وصديقة للبيئة«.

ومدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون بين»شروق«وشركة»دايموند ديفلوبرز) للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى يلبّي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ويمتدّ المشروع على مساحة تبلغ 7.2 ملايين قدم مربّع في ضاحية الرحمانية بالشارقة، وجرى تصميم المدينة بهدف التخفيف من البصمة الكربونية في إمارة الشارقة، حيث تعمل المدينة بالطاقة الشمسية بنسبة 100٪، وتعيد تدوير 100٪ من المياه والنفايات، إلى جانب زراعة الخضار والفاكهة.

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