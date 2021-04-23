إصدارات جديدة من ساعة «هابي سبورت» من «شوبارد»

المصدر: دبي- البيان

تظهر ساعة شوبارد هابي سبورت (Happy Sport) ضمن علبة مريحة لدرجة مثالية يبلغ قياس قطرها 33 ملم استلهاماً من مبادئ «النسبة الذهبية» للتناغم الجمالي. وتنضم للمجموعة ثمانية إصدارات جديدة ضمن تشكيلة غنية ومتنوعة تتضمن: أربعة موديلات مصنوعة من معدنين تتكون من علبة من معدن لوسنت ستيل 223A مزينة بالذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراطاً، وثلاثة موديلات مصنوعة بأكملها من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراطاً، ويرافقها سوار جلدي أو معدني. أما الموديل الثامن فصنع من الذهب الأخلاقي الأبيض عيار 18 قيراطاً ورصّع بالكامل بالألماس. وقد زودت جميع هذه الإصدارات بحركة شوبارد من عيار (09.01-C) أوتوماتيكي التعبئة، وتزينت صفحة ميناء كل ساعة منها بأحجار الألماس الأسطورية المتراقصة.

والساعة أنثوية وحيوية، نفيسة وتقنية، عصرية وعابرة لحدود الزمن؛ وهي مجموعة من الخصائص تميزت بها أيقونة دار شوبارد لتجسد قصة نجاح متميزة في عالم صناعة الساعات. وتواصل دار شوبارد التزامها بالسعي الدائم لتحقيق الانسجام والتناغم، حيث رسخت مكانة أيقونتها من خلال منحها شكلاً أكثر رقة وأناقة. ومن خلال استخدام النسبة الذهبية فيما يتعلق بقطر حركة شوبارد (09.01-C) أوتوماتيكية التعبئة التي تشغّل مجموعة ساعاتها النسائية، أعادت شوبارد تصميم علبة ساعة (Happy Sport) لتصبح بقطر 33 ملم لتتلاءم بشكل مثالي مع حجم معصم المرأة.

يعتبر حس التناسب أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لدار شوبارد، لاسيما أنها صممت الساعة لترافق النساء خلال جميع أنشطتهن اليومية، ولذلك يجب أن تشعر المرأة أولاً وقبل كل شيء بمتعة ارتدائها حول معصمها في كل الظروف وجميع الأوقات. وقد بلغ هذا السعي مبتغاه في تحقيق المثالية من خلال اعتماد مفهوم النسبة الذهبية، حيث تم وضع هذا التوازن الحسابي منذ العصور القديمة في العلوم والفن والعمارة بغية إعادة تجسيد التناغم السائد في الطبيعة. وتوفر شوبارد أيضاً إصدار ساعة من المجوهرات صنعت من الذهب الأخلاقي الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومرصّعة بأكملها بالألماس، كما تتحلى بميناء من عرق اللؤلؤ.

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