35 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشفت اقتصادية رأس الخيمة تسجيل نمو كبير في أعداد الرخص الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتم تسجيل 484 رخصة جديدة بنسبة زيادة 35%، مقارنة بالربع الأول من 2020.

وتصل نسبة الزيادة إلى 4.5% مقارنة بالربع المقابل من العام 2019، ما يشير إلى بدء التعافي من التداعيات التي خلفتها جائحة «كوفيد 19» على الأداء الاقتصادي في الإمارة.

وأوضحت موزة الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية، أن الرخص التجارية مثلت النصيب الأكبر من الرخص الجديدة في الربع الأول من 2021، حيث بلغت نحو 267 رخصة بنسبة 55% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها الرخص المهنية بواقع 209 رخص بنسبة 43% من الإجمالي، في حين مثلت الرخص الصناعية نحو 2% من الإجمالي.

وأضافت: فيما يتعلق بالشكل القانوني فقد شكلت المؤسسات الفردية نسبة 55.2% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة، يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25%، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 13% من الإجمالي. وقد بلغت رخصة الغد 70 رخصة جديدة، و12 رخصة للتاجر الافتراضي.

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