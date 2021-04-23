غرفة عجمان تنظم حلقفة نقاشية عن الأنشطة الصناعية لرواد الأعمال

المصدر: عجمان - (البيان)

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أهمية توجيه رواد الأعمال المواطنين للاستثمار في الأنشطة الصناعية والاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة التي توفرها القيادة الرشيدة لاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



جاء ذلك خلال ترؤسه حلقة نقاشية تحت عنوان «الأنشطة الصناعية المقترحة لرواد الأعمال في عجمان» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة لمتابعة آخر مستجدات القطاع الاقتصادي والخروج بمقترحات وتوصيات بناءة للارتقاء بالاقتصاد المحلي وتطوير مخرجات عمل غرفة عجمان.



حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي محمد الجناحي المدير العام بالإنابة والمدراء التنفيذيون وموظفو الغرفة.



وأوضح المويجعي أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار جهود غرفة عجمان لمواكبة توجهات الدولة والإمارة وسعيها لإنعاش الصناعة المحلية، مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لتوفير المقومات اللازمة بهدف دعم رواد الأعمال وتوجيههم للقطاع الصناعي والذي يمثل أكبر القطاعات المساهمة في الإمارة، والاستفادة من الفرص الصناعية في إمارة عجمان حسب الخارطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد.



وغطت الحلقة النقاشية الأنشطة الصناعية الحالية في الإمارة والتي تأتي في صدارتها صناعة منتجات المعادن بواقع 197 منشأة صناعية، تليها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بـ 172 منشأة. وتركز توجهات الاستثمار المستقبلية حسب رؤية عجمان على الصناعات التحويلية والسياحية والنقل والتخزين والإعلام والتعاقد الخارجي، وتم استعراض مقترح اللجنة الفنية لاعتماد الصناعات التكنولوجية كأحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات في الإمارة.



وتناولت الحلقة تعريف الصناعات التحويلية بأنها الصناعات التي تعتمد على تحويل المواد الأولية الناتجة من الصناعات الاستخراجية من شكل إلى آخر حسب الشكل المُصمم، واطلع الحضور على أبرز المنتجات المصدرة من عجمان إلى العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز