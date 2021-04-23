«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تطلق حملة «أهلاً رمضان»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حملتها الرمضانية «أهلاً رمضان» والتي تتضمن عقد عدد من البرامج والمبادرات المجتمعية والخيرية والدينية والثقافية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال العمل الخيري والمجتمعي بدبي.



وأوضح سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأنه تم تنويع البرامج والفعاليات الرمضانية ما بين اجتماعية وثقافية ودينية وترفيهية لكافة موظفي وموظفات المؤسسة تطبيقاً لمحاور خطتنا وأهدافنا الاستراتيجية خاصة فيما يرتبط بخلق بيئة عمل متميزة وتنافسية تسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسة، وحرصاً منا على تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة، ولما لهذه البرامج من أهمية في تحقيق التواصل الاجتماعي والثقافي بين مختلف الفئات الوظيفية.



وأعلن بن سليّم عن إطلاق مبادرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للأعمال الخيرية ضمن حملة «أهلاً رمضان» وبالتعاون مع جمعية دبي الخيرية. ومن خلال الحملة تترجم المؤسسة التزامها التام بقيم المسؤولية المجتمعية، عبر تنفيذ وتطبيق برامج موجهة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف ترسيخ النهج التطوعي والخيري والتوعوي وتعزيزه بعدد من المبادرات النوعية، وفقاً لخطة برامج المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها المؤسسة.



وثمّن رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جهود شركاء الحملة المتمثلين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، وجمعية دبي الخيرية، وكافة وحدات الأعمال والتابعة للمؤسسة، على توفير الدعم اللازم لإنجاح المبادرات وتنفيذ الفعاليات، كما أشاد باستعداد الموظفين ورغبتهم للمشاركة في الأعمال المجتمعية والتطوعية.



وقالت هند شاكر، رئيس إدارة الاستراتيجية والاتصال، إن الحملة تتضمن عقد 7 فعاليات انطلقت بالإعلان عن مبادرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للأعمال الخيرية، والتي من خلالها يتم جمع التبرعات إلكترونياً وعبر الوسائل الذكية لتوفير السلال الغذائية، ووجبات إفطار الصائمين، وتوفير كسوة العيد للأسر المتعففة وذلك بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية. إلى جانب عقد محاضرة افتراضية لجميع موظفي المؤسسة بعنوان «السعادة الرمضانية» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.







ومضات رمضانية



وأضافت إن الحملة تتضمن إقامة فعالية في يوم زايد للعمل الإنساني تتمثل في المشاركة بتقديم وجبات الإفطار للبحارة على متن السفن الخشبية في مرفأ ديرة، بالتعاون مع جمارك دبي ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لمشاركة موظفي المؤسسة في البرامج والأعمال التطوعية والمجتمعية. كما ويتخلل حملة أهلاً رمضان مسابقات ثقافية للموظفين وجوائز قيمة للفائزين، وكذلك نشر مواد توعوية بعنوان «ومضات رمضانية» عبر وسائل التواصل الحديثة، وستختتم بتوزيع العيدية على فئة موظفي الخدمة المساعدة.



وأكدت أن المؤسسة تحرص وبشكل دوري على تكثيف البرامج النوعية لموظفيها وللمجتمع خاصة خلال المناسبات الوطنية والدينية بما في ذلك شهر رمضان المبارك، وذلك لأهمية تعزيز التواصل بين موظفيها والمجتمع في أجواء روحانية، وخلق أجواء مفعمة بالأنشطة والمبادرات التي تحفزهم على العمل والتفاعل مع المجتمع الخارجي، والمشاركة في الأعمال التطوعية.

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