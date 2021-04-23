«المشرق» يعيّن رئيساً جديداً لخدمات الشركات و«نيو بيزنس»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق، تعيين فيكاس ثابار رئيساً جديداً للخدمات المصرفية للشركات و«نيو بيزنس»، وهي منصة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وفي منصبه الجديد، سيكون فيكاس مسؤولاً عن إدارة قسم الخدمات المصرفية للشركات وشؤون منصة «نيو بيزنس»، بما في ذلك تحديد استراتيجية الوصول إلى السوق وتحسين الأداء العام لتجربة العملاء وتنفيذ الخدمات المصرفية للشركات. وكجزء من مسؤولياته، سيعمل فيكاس بشكل مباشر مع قطاعات الأعمال الأخرى للاستفادة من فرص النمو، بالإضافة إلى المساهمة في بناء عروض عالية القيمة من خلال البيع المتبادل والشراكات الاستراتيجية.



ويتمتع فيكاس بخبرة تزيد على 25 عاماً من العمل في القطاع المصرفي. وقد شغل أخيراً منصب المدير الأول لخدمة العملاء والخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة الاستشارات الرقمية الأمريكية Publicis Sapient. وقبل ذلك، شغل فيكاس منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك أبوظبي الأول، حيث قاد جهود التحول الرقمي للبنك، بما فيها رحلة الإعداد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى عدة مناصب قيادية عليا في مجموعة سيتي غروب في الهند وإندونيسيا.



وقال سوبروتو سوم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «يأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي تغييرات كبيرة، حيث أصبحت تجربة العملاء مرتكزاً أساسياً، واكتسبت القنوات الرقمية أهمية قصوى. كما أصبحت الشركات الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للحصول على التمويل بشكل سريع ومريح، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب بما يفضي إلى اتخاذ القرارات الصائبة. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في سياق خروجنا من جائحة (كوفيد19)، ومواصلة مسار الانتعاش الاقتصادي».



وأضاف: «وبفضل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فيكاس في مجال الخدمات المصرفية والتحول الرقمي للشركات، فإننا على ثقة من القيمة التي سيقدمها لبنك المشرق ومساهميه، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة».



وقال فيكاس ثابار: «يشرفني تولي هذا المنصب الجديد في بنك المشرق. وفيما يمضي عام 2021 ونستشرف عام 2022، يتحول التركيز على العملاء إلى محور رئيسي للخدمات المصرفية للشركات، ولا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما شكّلت حجر الأساس لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وفي ظلّ قيادة بنك المشرق، سأعمل على ضمان تقديم أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائنا الكرام من الشركات».

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