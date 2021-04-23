إفصاحات ونتائج

المصدر: دبي ــ البيان

- حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أرباحاً بنحو 47.25 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 48.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.



- يناقش مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي البيانات المالية للربع الأول 2021، وذلك في اجتماعه الثلاثاء المقبل.



- يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اجتماعاً الاثنين المقبل، لمناقشة النتائج المالية للربع الأول.



- حدد بنك دبي التجاري الأربعاء المقبل لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة النتائج المالية للربع الأول.



- أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية عن عقد اجتماع لمجلس إدارتها الأربعاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.



- أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى الخميس المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.



- أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية إلغاء اتفاقية صنع السوق وتوفير السيولة مع شركة «سيكو» لأسهمها المدرجة على بورصة البحرين وسوق دبي المالي اعتباراً من يوم 23 مايو 2021.



- تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة «إشراق للاستثمار» الذي كان مقرر عقده أمس وذلك لعدم توفر النصاب القانوني على أن يعقد الاجتماع القاني في 27 أبريل الجاري.



- وافقت الجمعية العمومية لشركة «المستثمر الوطني» على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي 2020.



- تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة «منازل» إلى 29 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.



- يطلع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» في اجتماعه 28 أبريل الجاري على خطة معالجة الخسائر المتراكمة وإعادة الهيكلة.



- تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة «ميثاق للتأمين التكافلي» إلى 28 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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