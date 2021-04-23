6.6 مليارات درهم مكاسب الأسهم بدعم نتائج البنوك

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.6 مليارات درهم وسط تفاؤل بإعلان بنوك مدرجة عن أرباح فصلية قوية في الربع الأول من العام الجاري في مؤشر على انحسار تأثيرات وتداعيات جائحة «كوفيد 19».



وأعلنت أخيراً بنوك «الإمارات دبي الوطني» و«مصرف الإمارات الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«الشارقة الإسلامي» عن نمو في أرباحهما الفصلية.



وارتفع سوق دبي بنسبة 0.99% تعادل 25.76 نقطة ليغلق عند 2625.71 نقطة مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.67% توازي 40.3 نقطة ليقفل عند 6101.63 نقطة بدعم مكاسب البنوك والاتصالات والطاقة.



واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.55 مليار درهم موزعة بواقع 1.37 مليار في أبوظبي و175.4 مليوناً في أبوظبي وجرى تداول 263.39 مليون درهم منها 171.4 مليوناً في أبوظبي و91.9 مليوناً في دبي، من خلال 4717 صفقة.







سوق دبي



عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.4% مع نمو «إعمار العقارية» 2.93% و«إعمار مولز» 2.72% و«الاتحاد العقارية» 1.13% و«داماك» 0.85%، فيما زاد قطاع البنوك 0.66% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.84% و«دبي الإسلامي» 0.67%.



وزاد قطاع الاستثمار 0.41% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.87%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وانخفض «شعاع» 0.61%، فيما انخفض قطاع النقل 0.06% مع هبوط «أرامكس» 0.73%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.78% و«الخليج للملاحة» 0.94%.



هيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 59.4 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 27.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 16.59 مليون درهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 7.14%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.86%.



وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 45.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 45.6 مليون درهم، منها 9.63 ملايين درهم للعرب و20.96 مليون درهم للخليجيين و15 مليون درهم للمواطنين.







سوق أبوظبي



عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.13% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.4% و«أبوظبي الإسلامي» 1.23% و«أبوظبي التجاري» 0.32%، وزاد قطاع الاتصالات 0.56% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع الطاقة 0.56% بدعم مكاسب «أدنوك للتوزيع» 1.33%، فيما استقر «طاقة» وانخفض «دانة غاز» 0.99%.



ولم يشهد قطاع الاستثمار أي تغيير يذكر مع صعود «إشراق» 0.61%، فيما استقر «العالمية القابضة» و«الواحة كابيتال»، فيما انخفض قطاع العقار 0.46% مع هبوط «الدار» 0.55%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.3%.



هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 485.6 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 351.4 مليون درهم، ثم «الدار» 234.4 مليون درهم. وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 9%، فيما كان «الخليج للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76%.



ومال المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 216 مليون درهم، منها 2.8 مليون درهم للعرب و1.5 مليون درهم للخليجيين و211.6 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 216 مليون درهم.







المؤسسات



تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 11.47 مليون درهم، ونحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار 30.81 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 30.81 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 11.47 مليون درهم.

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