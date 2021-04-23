9.9 % نمو أرباح «ترايستار» الربعية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة ترايستار لخدمات الطاقة اللوجستيّة، عن نتائجها الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021.



وحققت المجموعة تقدماً قوياً في الأداء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وواصلت الإيرادات الموحدة للمجموعة إثبات المرونة وسجل صافي الربح والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء على حد السواء زيادة على أساس سنوي بنسبة 9.3% و9.9% على التوالي، وهي معدلات تفوق التوقعات المحددة في ميزانية الإدارة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الأداء الإيجابي الذي تم تحقيقه في جميع القطاعات الأربعة.



وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لترايستار: «حققت أعمالنا نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الثلاثة والعشرين الماضية وستواصل تحقيق النمو والعائدات في المستقبل. كما أننا نملك مجموعة قوية من فرص النمو التي ستحقق نمواً ملحوظاً في مستوى الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في المستقبل. وواصلت الإيرادات الموحدة للمجموعة إثبات المرونة حيث سجلت صافي الربح والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء على حد سواء زيادة على أساس سنوي. نحن نفخر بعلاقاتنا الطويلة الأمد وتكرار الأعمال التجارية مع عملائنا العالميين التي تشكل عاملاً رئيسياً في تمكين الشركة من مواصلة نجاحها».

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