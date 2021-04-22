عمومية «أركان» تنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

انتخبت الجمعية العمومية لشركة أركان لمواد البناء «أركان» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء بدولة الإمارات، مجلس إدارة جديداً خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد بتقنية الحضور عن بُعد اليوم الخميس.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من المهندس جمال سالم عبيد الظاهري، مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي، مبارك هذيلي سعيد محمد المنصوري، مبارك عبيد خميس عبدالله الظاهري، خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي، محمد علي عباس عبدالله الفهيم، خليفة سيف درويش أحمد الكتبي.

وترأس الاجتماع المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»، حيث استعرض مجموعة من المواضيع المهمة كان من أبرزها الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين كفاءة نموذج أعمالها بما يمكّنها من الصمود في وجه تحديات وظروف السوق الصعبة والتي تفاقمت بعد جائحة «كوفيد19»، علاوة على ديون الشركة.

وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتم إعادة تعيين «ديلويت آند توش» كمدققين لحسابات شركة «أركان» للسنة المالية 2021.

إجراءات جوهرية

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: «ألقت جائحة «كوفيد19» بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً وكان تأثيرها شديداً على قطاع الإنشاءات ومواد البناء خصوصاً. وحرصنا منذ بداية الأزمة على تطبيق إجراءات جوهرية لنتمكن من الصمود والتكيُّف مع واقع السوق الجديد ومن ثم العودة بالشركة إلى مسار الربحية. وتتمثل أولوياتنا الإستراتيجية في المرحلة التالية من التعافي في خفض مستويات مديونيتنا وإعادة توجيه بوصلة أعمالنا ومواردنا نحو تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل».

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