«فيرجن موبايل» تحصل على تمويل وترخيص لدخول الكويت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا»، المشغل لخدمات الاتصالات المحمولة بنظام الشبكات الافتراضية، خطتها للتوسع إقليميًا إلى الكويت، وذلك بعد اجتيازها لمتطلبات الترخيص عبر شراكة استراتيجية حصرية مع «stc الكويت» لإدارة العمليات، كما نجحت الشركة بتأمين تمويل مقسم بين الدين والأسهم.

تعتزم الشركة إطلاق خدمتها القائمة بالكامل على التطبيق الذكي في الكويت تحت علامة «فيرجن موبايل». وبذلك ستصبح الشركة رابع مزود لخدمات الاتصال في الكويت وستدير عملياتها عبر الشبكة القائمة لـشركة الاتصالات الكويتية «stc»، في حين ستعتمد جميع تقنيات التشغيل والتطبيق الذكي على المنصة الرقمية لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا توسيع نطاق علامتنا إلى الكويت. فبعد عمليات إطلاق ناجحة أخرى في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي نستكمل التزامنا بالمنطقة عبر توفير المزيد من الخيارات للعملاء، ودفع حدود الاتصالات إلى آفاق جديدة. وتعاونت شركة «وفرة للاستثمار الدولي» و«إمبالس إنترناشيونال» للاتصالات و«فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا» لتمويل التوسع إلى الكويت. وتعمل فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا في أسواق أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية وسلطنة عمان، كما تقدم خدمات استشارية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في الإمارات.

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