دبي تلزم القادمين من الهند بفحص "كوفيد-19" قبل 48 ساعة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن أنه يجب على العملاء الذين يسافرون من الهند إلى دبي أن يحملوا شهادة "بي سي آر" سلبية من "كوفيد-19" لاختبار لا يزيد عن 48 ساعة قبل المغادرة، وذلك اعتبارا من اليوم.

وأفادت المؤسسة في تحديث عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأنه يجب أن يكون الاختبار من مركز معترف به رسميا من قبل حكومة الهند، مضيفة أنه لن يتم قبول النتائج المعملية إلا من المعامل المعتمدة التي تتضمن رمز QR مرتبط بالتقرير الأصلي.

ومن جهتها أعلنت طيران الإمارات، أنه على المسافرين من الهند لدبي إجراء اختبار فحص "كوفيد-19" قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.

وأفادت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني: "يجب على المسافرين من الهند إلى دبي إجراء اختبار كوفيد-19 (بي سي آر) قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة وتقديم النتائج عند تسجيل الوصول".

وأضافت طيران الإمارات: "تستقبل حكومة الإمارات النتائج المختبرية لتفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT PCR) من أي مختبر مرخص من قبل حكومة الهند".

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