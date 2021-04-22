الإمارات الثالثة على مؤشر «بلومبيرغ» لتعافي الأسواق الناشئة

المصدر: دبي- سيد صالح

حلّت الإمارات في المركز الثالث على مؤشر تعافي الأسواق الناشئة، الذي أصدرته أمس وحدة «بلومبيرغ إيكونوميكس»، التابعة لوكالة «بلومبيرغ». ويُصنِف المؤشر 75 سوقاً ناشئة حول العالم وفقاً لمدى قوة تعافيها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19».

وتفوقت الإمارات على كافة الدول ضمن المؤشر في المعيار الفرعي الخاص بنسبة الجرعات.

كما حصلت الإمارات على 23.7 في معيار الحيز المُتَاح للتحرك. وتفوقت الإمارات في الترتيب العام للمؤشر على الصين التي حلت رابعة. وكانت صدارة المؤشر من نصيب السعودية، فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني.

ويستند المؤشر إلى 4 معايير، وهي انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الجائحة، النسبة المئوية لعدد جرعات اللقاحات التي تلقاها السكان في الدولة إلى إجمالي عدد السكان، مستويات التحرك الاقتصادي لدى الدولة، والحيز المُتَاح للدولة للتحرك لتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

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