ليالي رمضان في القرية العالمية تتواصل

المصدر: وام

تواصل القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة الاحتفاء مع ضيوفها بأمسيات رمضانية تبقى في البال مع اقتراب موعد اختتام موسم اليوبيل الفضي في 2 مايو المقبل. وترحب الوجهة العائلية بضيوفها يومياً خلال الشهر الفضيل من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل .

ويشهد مجلس العالم الجديد والذي تقدمه القرية العالمية لضيوفها على رأس أجندتها في شهر رمضان إقبالاً مميزاً من الضيوف منذ بداية الشهر الكريم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة باقة من فناني الأداء الحيّ الأكثر تميزاً في العزف على العود والناي والقانون وعرض التنورة المصرية الرائع وفقرات الحكواتي والمسحراتي التراثية والتقليدية الفريدة عن طريق حجز طاولاتهم في المجلس عبر تطبيق القرية العالمية أو موقعها الإلكتروني. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول الفطور أو السحور من خلال مطاعم القرية العالمية وأكشاكها وعربات الطعام الشهيرة فيها والتي يزيد عددها عن 200 منفذ عند طاولتهم في المجلس إضافةً إلى إمكانية الإختيار من قائمة الوجبات الخفيفة والحلويات العربية والعصائر الرمضانية والمشروبات الباردة والساخة الخاصة بمجلس العالم. ولإضافة جرعة من الترفيه للعائلة والأصدقاء يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجربة مجموعة من الألعاب اللوحية تضم طاولة الزهر والشطرنج وجاكارو وورق لعب القرية العالمية الحصري والخاص بضيوف المجلس.

وتتميز الأجندة الرمضانية في القرية العالمية أيضاً بتقديم مدفع رمضان التقليدي الذي يتألق على المسرح الرئيسي و يتم إطلاقه يومياً وقت الإفطار من قبل ممثلي الأجنحة والثقافات العديدة التي تستضيفها الوجهة هذا الموسم. .

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