ناطحات سحاب ذكية تستكمل ارتفاعاتها في دبي ٣

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

استكملت إعمار العقارية الهياكل الخرسانية لمشروع «داون تاون فيوز 2»، الذي يضم 3 ناطحات سحاب تطل على وسط مدينة دبي بمعالمها الفريدة، تمهيداً لتسليمها للمستثمرين منتصف العام المقبل 2022.

وتتكوّن ناطحات السحاب الثلاث من 64 و59 و51 طابقاً، وتضم مئات الشقق والوحدات السكنية الفاخرة المجهزة بأنظمة منازل ذكية عصرية، التي تمكنت إعمار من بيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، ولم يتبقَ في إدراج فرق مبيعاتها غير 17 وحدة سكنية.

وكانت «إعمار» أطلقت المشروع على مراحل منذ 2017 وقدّمت للمستثمرين عرضاً يقضي بسداد 60% خلال عمليات البناء و40% على مدى عامين بعد استلام العقار المخدوم بحزمة خدمات أبرزها حمام سباحة بنظام التحكم الحراري ومنطقة للشواء وصالة ألعاب رياضية وخدمة الكونسيرج ومواقف السيارات هذا غير الإطلالة على برج خليفة ومنطقة الأوبرا ونافورة دبي والقرب من البوليفارد ودبي مول وسهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، ومركز دبي المالي العالمي.

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