عمومية «عُمان للتأمين» تقر توزيع %20 نقداً

المصدر: (دبي - البيان)

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة عُمان للتأمين أمس زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين إلى 20% من رأس المال عن عام 2020 وبقيمة إجمالية 92.37 مليون درهم، بما يعادل 20 فلساً للسهم، بدلاً من توزيع 10% التي أوصى بها مجلس الإدارة.

وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال 2020، وكذلك تقرير مدققي الحسابات عن نفس العام. واعتمدت العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي كما وافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة في حدود مبلغ 2.250 مليون درهم.

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