«دبي للاستثمار» تشتري 32.3 مليون سهم من أسهم شركة الوطنية للتأمينات العامة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دبي للاستثمار»، تنفيذها صفقة كبيرة مباشرة عبر سوق دبي المالي، بشرائها 32.3 مليون سهم من أسهم شركة الوطنية للتأمينات العامة من بنك الإمارات دبي الوطني. وذكرت الشركة في إفصاح، أمس، أن الصفقة تمثل 21.53% من رأسمال «الوطنية للتأمينات العامة»، موضحةً أن ملكيتها الإجمالية في الشركة بلغت 29.99% من رأس المال.

فيما أكد بنك الإمارات دبي الوطني، أنه باع 32.3 مليون سهم في «الوطنية للتأمينات العامة» بسعر 3.27 دراهم للسهم الواحد، مبيّناً في بيان منفصل، أن الصفقة تمثل صفقة البيع لنسبة 21.53% من الأسهم المصدرة لـ«الوطنية للتأمينات العامة». وأفاد بأنه لا يزال يملك 22.78 مليون سهم في «الوطنية للتأمينات العامة»، بما يمثل 15.19% من الأسهم المصدرة لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز