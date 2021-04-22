2.5 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» الفصلية بنمو 3 %

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، نتائجه المالية للربع الأول بصافي أرباح 2.5 مليار درهم، بنمو 3%، مقابل 2.4 مليار في الربع الأول 2020.

وانخفضت الإيرادات 4% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بيد أنّ ارتفاع الإيرادات الأخرى ساهم في التعويض بشكل جزئي من الانخفاض الذي شهدته إيرادات صافي الفوائد جراء خفض أسعار الفائدة في 2020، وسجل صافي المخصصات انخفاضاً 36% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية والحفاظ على هوامش المخصصات، بينما انخفضت التكاليف التشغيلية 3% نتيجة مواصلة التركيز على ضبط التكاليف والاستثمار في المبادرات الرقمية والاستراتيجية.

وحافظ البنك على قوة معدلات السيولة والتمويل خلال هذه الفترة، كما ساهمت الإدارة الحكيمة للمخاطر في الحفاظ على قوة رأس المال وجودة الأصول.

وواصل «أبوظبي الأول» كذلك توفير الدعم للمتعاملين وتأجيل دفعات القروض المختلفة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي تم تمديدها أخيراً.

أسس راسخة

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «إن الأسس الراسخة والمعايير التنافسية الاستثنائية التي يتمتع بها البنك تمثل أبرز المقومات التي مكنتنا من مواصلة تحقيق أداء قوي خلال هذا الربع على الرغم من استمرار التباطؤ في عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته».

وتابعت: «بالإضافة إلى الأداء المتميز للربع الأول، نقوم بمتابعة أولوياتنا الاستراتيجية، وهو ما تمثل في تحقيق إنجازات من شأنها تعزيز النمو المتسارع للبنك؛ من خلال إطلاق (Magnati)، شركة المدفوعات التابعة للبنك، التي ستكون أعمالها تحت مظلة واحدة من خلال منصة ذكية ومتطورة.

وأضافت: «سنواصل التركيز على أجندة الاستدامة، ما يعزز مكانتنا الريادية إقليمياً ودولياً في قطاع التمويل الأخضر، وإصدار السندات الخضراء التي تصل قيمتها المستحقة حالياً إلى أكثر من مليار دولار. ونعمل في الوقت ذاته على استكمال عملية الاستحواذ على بنك عوده (مصر)، التي تعد أول عملية استحواذ دولي للبنك وفقاً لأولياتنا في سوق يتمتع بأهمية استراتيجية متنامية».

وأعلن "أبوظبي الأول" بدء نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده (مصر)، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة. وبعد إتمام عملية نقل الأسهم، سيباشر البنك دمج أصول وعمليات كل من بنك عوده (مصر) وأبوظبي الأول - مصر، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج في 2022.

وعقب نقل الأسهم، سيسهم الاستحواذ في جعل أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في مصر من حيث الأصول التي تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليارات دولار) بعد التجميع في 31 ديسمبر.2020 وتم اختيار محمد عباس فايد لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك المدمج.

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