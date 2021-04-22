غرفة دبي تدعو مستثمري أفريقيا للانتقال إلى الإمارة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمكاتبها التمثيلية الخارجية في القارة الأفريقية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك بدبي و«بيزموسيس لخدمات الأعمال»، ندوة افتراضية بعنوان «الانتقال إلى دبي».

وشملت قائمة المتحدثين عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في الغرفة، وستيلا فوبارا أوبونوا، مدير العمليات الدولية في دائرة السياحة بدبي، وماريانا بولبوك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بيزموسيس لخدمات الأعمال» إضافة إلى الدكتور محمود البرعي، مستشار أول في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وعقدت الندوة بمشاركة أكثر من 160 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال في الأسواق الأفريقية الذي اطلعوا على أهمية دبي كوجهة للمستثمرين وأصحاب المهارات المهنية، والراغبين بالتقاعد، والموظفين الذين يودون اتخاذها مقراً لعملهم عن بعد.

مزايا تنافسية

وأشار عمر خان إلى أن الإمارة تتمتع بمزايا تنافسية تؤهلها لتكون وجهة الأعمال الأولى في المنطقة، حيث تتميز ببنية تحتية عصرية ومتطورة، ومنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، وموقع استراتيجي يتوسط أسواق العالم الرئيسية، معتبراً أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها القيادة الرشيدة رسخت مكانة الدولة والإمارة كوجهة أعمال مثالية في ظل تحديات (كوفيد19).

ولفت إلى أن قرار إصدار تأشيرات العمل الافتراضي الذي يسمح للموظفين في أي مكان في العالم في الإقامة في دولة الإمارات للعمل عن بعد، يشكل عاملاً مهماً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات والخبراء، وهو مبادرة تتكامل مع الإقامة الذهبية والتعديلات القانونية التي تتيح منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين والملكية الكاملة للأعمال.

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