«إينوك» توسّع نشاط التخزين بالسعودية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة «إينوك» و«شركة روتاري العربية» العاملة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات في السعودية، استكمال مشروعهما المشترك لتشييد البنية التحتية اللازمة من خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين لنقل وتخزين البتروكيماويات في المنطقة الغربية بالمملكة. يأتي ذلك في إطار توسيع «إينوك» لنشاطها في مجال التخزين بالمملكة.

وشمل مشروع تطوير البنية التحتية بين شركة هورايزون للتخزين، ذراع منشآت التخزين التابعة لمجموعة «إينوك»، و«روتاري العربية»، المقاول الرئيسي للمشروع، تشييد 4 أنابيب نقل جديدة من مصنع الفارابي للبتروكيماويات في ينبع على البحر الأحمر إلى منشآت التخزين في الشركة العربية للصهاريج، إضافة إلى خطوط ضخ وخطوط تصدير، كما يضم المشروع منشآت مؤتمتة بأحدث التقنيات.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» إن توسيع عملياتنا بالمملكة يتزامن مع استعداد قطاع البتروكيماويات الإقليمي لرفع طاقته الإنتاجية المخصصة لأغراض التصدير بنسبة 7.6 %. كما تهدف الشراكة الاستراتيجية مع روتاري العربية إلى تعزيز قدرات النقل مع خطط النمو الإقليمية التي تنتهجها «إينوك» لتوسيع حضورها في التخزين، والمساهمة في نمو قطاع الطاقة بالمملكة.

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