خام مربان يحقق رقماً قياسياً في التداولات ويؤكد جاذبيته لدى المتداولين والعملاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حقق «مربان» رقماً قياسياً في حجم التداولات منذ بدء التداول على عقود الخام الآجلة 29 مارس الماضي، فبحسب أرقام «بورصة إنتركونتيننتال»، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية بلغ حجم العقود المتداولة 18848 عقداً في يوم واحد (20 أبريل 2021)، ويعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل ما يعني تداول أكثر من 18.8 مليون برميل من الخام أي نحو 7 أضعاف إنتاج أدنوك اليومي من النفط الخام.

وتشير أرقام «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» أنه تم تداول أكثر من 132450 عقداً من عقود خام مربان الآجلة، أي 132 مليون برميل من الخام، تشمل تداول أكثر من 6560 من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، كما ارتفع عدد الشركات العالمية وشركات الطاقة التي شاركت في عمليات التداول إلى 49 شركة.

وتعكس التداولات الإقبال الكبير ونجاح العقود الآجلة للخام في استقطاب المتداولين والعملاء كونها تتيح لهم المزيد من الشفافية والتحوط وإدارة تقلبات السوق بشكل أفضل.

وقال جمال أولحاج، بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة: «يعكس الإقبال على عقود مربان نجاحها في استقطاب المتداولين والعملاء كونها تتيح لهم إمكانية تسعير وإدارة مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل. ونحن نرى اهتماماً كبيراً من المتداولين من قطاع الطاقة والقطاع المالي لتداول هذه العقود».

ويمكن تداول عقود مربان الآجلة لمدة 24 ساعة كل يوم اثنين، ولمدة 22 ساعة في اليوم من الثلاثاء لغاية يوم الجمعة من كل أسبوع.

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