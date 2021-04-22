تراجع الأسهم بضغط من مبيعات الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أثر تعرضها لعمليات بيع وضغوط جني أرباح من قبل الأجانب والمؤسسات طالت مختلف القطاعات واستهدفت بشكل رئيسي الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.92% إلى 2599.95 نقطة مع تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء التأمين والخدمات، فيما نزل سوق أبوظبي 1.53% عند 6061.31 نقطة بضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم منها 1.34 مليار في أبوظبي و102.2 مليون في دبي. وجرى تداول 222.8 مليون سهم موزعة بواقع 165.8 مليوناً في أبوظبي و57 مليوناً في دبي، عبر 4315 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.94% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.66% و«الإمارات دبي الوطني» 1.24%، ونزل قطاع العقار 1.56% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.31% و«إعمار للتطوير» 1.46% و«إعمار مولز» 2.12% و«داماك» 2.47% و«ديار» 1.84% و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.16% مع هبوط «سوق دبي المالي» 0.92% فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.39% واستقر «دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل 0.1% مع هبوط «العربية للطيران» 0.76% فيما صعد «أرامكس» 0.24% و«الخليج للملاحة» 3.58%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 32.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 16.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 16.3 مليون درهم. وحقق «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 23.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض قطاع البنوك 1.7% علي وقع تراجع «أبوظبي الأول»2.06% و«أبوظبي التجاري» 0.96% و«أبوظبي الإسلامي» 2.21% وهبط قطاع الاستثمار 1.47% بعد تراجع «العالمية القابضة» 1.51% و«إشراق» 1.21% و«الواحة كابيتال» 0.85%.

ونزل قطاع الاتصالات 2.21% مدفوعاً بهبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع العقار 0.25% بعد هبوط «الدار» 0.27% فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.19%. وزاد قطاع الطاقة 0.3% بعد مكاسب «أدنوك للتوزيع» 1.12% و«طاقة» 1.46% فيما انخفض «دانة غاز» 2%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 474 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 327 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 238 مليون درهم، وحقق «إيزي ليس» أكبر ارتفاع بنسبة 11.81%، فيما كان «سوداتيل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 222.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 72 مليون درهم، منها 18 مليوناً في دبي و53.77 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 72 مليون درهم، منها 18 مليوناً في دبي و53.77 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة «أرامكس» المنعقدة أمس توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13% من رأس المال عن عام 2020 وبقيمة إجمالية 190.33 مليون درهم بما يعادل 13 فلساً للسهم الواحد.

وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2020، وكذلك تقرير مدققي الحسابات عن العام نفسه.واعتمدت العمومية أيضاً ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي. فيما وافقت على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن عام 2020 بقيمة إجمالية 4.05 ملايين درهم، وتعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.

★ أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) أن أعضاء مجلس الإدارة محمد المهيري، وعبد الرحمن سنان، ومحمد الحوسني قد قدموا استقالتهم في 20 أبريل.

★ يجتمع مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة» في 24 أبريل لمناقشة تعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائب له.

★ أعلنت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» البدء بمشروع جديد للخرسانة الجاهزة من المتوقع الانتهاء منه في نهاية العام الجاري بتكلفة متوقعة تصل إلى 25 مليون درهم وتمويل ذاتي.

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