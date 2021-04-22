أبراج بحيرات جميرا تحتضن مشروع منشأة تعمل بـ«البلوك تشين» لتنقية المعادن الثمينة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة ريت ديفيلوبمنت لتأسيس أكبر منشأة لتكرير المعادن الثمينة وتنقيتها وتخزينها، وستكون الأولى القائمة بالكامل على تقنيات البلوك تشين في منطقة الخليج العربي.

واستحوذت ريت ديفيلوبمنت بموجب الاتفاقية على أراضٍ صناعية تابعة لمركز في موقعٍ استراتيجي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، والتي تحتضن العديد من الشركات والمشاريع التجارية المزدهرة. ويمتلك المركز أراضي مميزة مُتاحة للبيع في المنطقة التي تستقطب اهتماماً لافتاً من المستثمرين وشركات التطوير العقاري.

وستختص المنشأة الجديدة بتنقية المعادن الثمينة وتخزينها، بما فيها الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم، إضافة إلى إدراجها في بورصة «غولد إكتشينج» (goldexchange.com)، وهي منصة تداول إلكتروني آمنة يقع مقرها في مركز دبي للسلع المتعددة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأصول المالية المُدرجة على شكل عُملات مشفرة ومستقرة، مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم.

وترتكز جميع هذه العملات على عملة إيثيريوم المشفرة، وستمثل القيمة الحالية لغرام واحدٍ من كل معدن، مع إمكانية تداولها في البورصة. وستستمد تلك العملات الدعم من المعادن الثمينة في منشأة التخزين الآمنة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يضمن إمكانية تداولها بمنتهى الأمان والموثوقية.

فرص غير محدودة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يشهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة تحولاً نوعياً، ويترافق هذا مع توفر فرص غير محدودة تكمن خلف حالة انعدام اليقين في مرحلة ما بعد أزمة «كوفيد 19».

ويؤكد توقيع الاتفاقية مع ريت ديفيلوبمنت الدور بالغ الأهمية الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي بشكلٍ خاص في قطاع المعادن الثمينة، عبر اعتماد أحدث التقنيات المتقدمة مثل البلوك تشين.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة.وقال مايك دي فريس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ريت ديفيلوبمنت: تساعد تقنية بلوك تشين على تتبّع مختلف العمليات المُرتبطة بالمعادن الثمينة بأعلى مستويات الدقة والشفافية.

وستساعد منشأتنا الخاصة بتكرير المعادن الثمينة وتخزينها، والتي ستغطي مساحة 100 ألف قدم مربعة، في توفير سجلٍ لا مركزي وثابت لجميع التعاملات المرتبطة بالمعادن الثمينة، ما يضمن تتبع جميع المعادن الثمينة التي تخضع للتكرير والتنقية في منشأتنا، وبيعها في أكثر من 150 دولة. ونتوقع بحلول 2025 أن تعتمد جميع منشآت تكرير وتنقية وتخزين المعادن الثمينة على تقنية بلوك تشين.

الربع الأخير 2022

ستعمل شركة ريت ديفيلوبمنت المتخصصة في المعادن الثمينة وتقنيات البلوك تشين، على استكمال المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة بحلول الربع الأخير 2022. وستسهم المنشأة في ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة، بوصفه وجهةً عالميةً رائدةً للمعادن الثمينة والتقدم التكنولوجي، بما يتماشى مع التزامه بتوفير بنية تحتية قوية ومنصات مبتكرة للمتداولين الأفراد وغيرهم من المهتمين بقطاع الذهب والمعادن الثمينة.

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