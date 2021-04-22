ناسداك دبي ترحّب بإدراج صكوك لـ«دبي الإسلامي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك إضافية من الشقّ الأول بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن بنك دبي الإسلامي. وحققت هذه الصكوك أدنى معدل ربح حققه بنك خليجي على أداة إضافية من الشقّ الأول وذلك بنسبة 3.375%، كما وصلت تغطية الاكتتاب فيها إلى 5.6 أضعاف المبلغ المستهدف، حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار.

ويعتبر بنك دبي الإسلامي المصدر الإماراتي الرائد للصكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات دولار بما فيها هذا الإدراج بقيمة 500 مليون دولار.

وتعزز هذه الصكوك، التي تم إدراجها في 19 أبريل مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى الآن 74.66 مليار دولار.

وتملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

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