«إتش إس بي سي» ينفذ أول تمويل بـ «بلوك تشين» في الصلب عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

نجح بنك إتش إس بي سي في تنفيذ صفقة تمويل تجاري مدعومة بتقنية «البلوك تشين» لتمويل عمليات تجارة مباشرة بين يونيفرسال للأنابيب والصناعات البلاستيكية في الإمارات وشركة تاتا ستيل الهندية، وتعد الصفقة الأولى من نوعها في قطاع صناعة الصلب على المستوى العالمي.وأتاحت منصة «كونتور» المدعومة بتقنية البلوك تشين إمكانية تبادل الوثائق المطلوبة لشركة يونيفرسال للأنابيب بشكل رقمي متكامل لاستيراد طلباتها من صفائح الفولاذ الكربوني إلى الإمارات من شركة تاتا ستيل.

وتقدم هذه الصفقة سيناريو حالة حقيقية للجدوى التشغيلية للبلوك تشين كوسيلة بديلة لوسائل تبادل الوثائق الورقية بالطريقة التقليدية.وقال سونيل فيتيل، الرئيس الإقليمي لتمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى إتش إس بي سي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يعتبر HSBC من البنوك النشطة في تحول مسار التجارة العالمية باستخدام تقنية البلوك تشين.

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