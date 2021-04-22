جمارك دبي تعيد تدوير 134 ألف قطعة من البضائع المقلّدة

المصدر: (دبي - البيان)

تدعم جمارك دبي جهود حماية البيئة في دولة الإمارات عبر إعادة تدوير البضائع المُقلّدة التي يتم ضبطها في المراكز الجمركية ومنعها من الدخول إلى الأسواق المحلية لوقاية المجتمع من مخاطرها وأضرارها ولحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات صاحبة العلامات التجارية، وقد أنجزت الدائرة عمليات إعادة تدوير نحو 134 ألف قطعة من البضائع المقلّدة لــ42 علامة تجارية بقيمة تقديرية تبلغ 1.018 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع الشركات صاحبة العلامات التجارية، حيث شملت الحقائب والملابس والساعات والقفازات والنظارات وفلاتر السيارات، وتمت عمليات إعادة التدوير بحضور ممثلين من الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «انطلاقاً من دور الدائرة في حماية صحة وسلامة المجتمع نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلّدة بإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة ووقايتها».

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