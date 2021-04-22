شراكة بين «تريدلنغ» و«جيه دي دوت كوم» الصينية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تريدلنغ»؛ السوق الإلكترونية سريعة النمو التي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «جيه دي دوت كوم»، المدرجة في بورصة ناسداك.

ويوفر التعاون بين الجانبين الفرصة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى سوق التجارة الإلكترونية الصينية سريعة النمو، لتطوير بيئة التبادل التجاري والدخول إلى أسواق جديدة وتنويع السلع. وتعد «جيه دي دوت كوم» أكبر شركة للتجارة الإلكترونية وأضخم منصة لتجارة التجزئة في الصين، كما تُعد أكبر شركة تعمل على الإنترنت من حيث الإيرادات.

وتوفر جيه دي دوت كوم جميع السلع بدءاً من المأكولات الطازجة والألبسة، وصولاً إلى الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل، وتوفر شبكتها خدمات قياسية للتوصيل في اليوم نفسه وخلال اليوم التالي، وتغطي أكثر من مليار نسمة.

زخم

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ستقوم تريدلنغ بإدراج العلامات التجارية والمنتجات من «جيه دي دوت كوم»، ضمن منصتها للبيع بالجملة، إضافة إلى منح المتعاملين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة الوصول إلى العلامات التجارية الصينية رفيعة المستوى.

وسيسعى طرفا الشراكة نحو الفرص التي توفرها تريدلنغ لدمج واستخدام الخدمات اللوجستية وقدرات التخزين التي توفرها جيه دي دوت كوم لتقديم تجارب توصيل سريعة، والاستفادة من إمكاناتها اللوجستية المتميزة.

قيمة مضافة

وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: تعتبر تريدلنغ مستقبل التجارة الإلكترونية بين الشركات في المنطقة، والتي تتمثل بتجارة عابرة للحدود وغير تلامسية، وتلتزم بتقديم قيمة مضافة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم تجربة شرائية استثنائية وعروض طلب متنوعة.

وتعد الصين سوقاً عالمية بالغة الأهمية، ونرتبط معها بشراكات تجارية طويلة الأمد. وستوفر الشراكة مع جيه دي دوت كوم فرصة لنمو شركات المنطقة وإمكانية الولوج إلى سلاسل التوريد والتجارة العالمية من خلال المصنعين في الصين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القوة الشرائية للمشترين في المنطقة.

وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: يتمثل هدفنا النهائي في توفير عمليات تجارية سلسة بأفضل الأسعار التنافسية، وتسهم هذه الشراكة في تحقيق هذا الهدف من خلال منح المشترين من الشركات في المنطقة القدرة على تقديم تجربة أفضل للعملاء.

وقال ماركو ماو نائب رئيس شركة جيه دي دوت كوم، والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا في شركة جيه دي ورلدوايد: سنعمل من خلال الشراكة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالاعتماد على خدمات سلسلة توريد جيه دي دوت كوم العالمية، بما يلبي احتياجات المشتريات للشركات في المنطقة.

توصيل مجاني

وستقوم تريدلنغ بتوفير خدمات التوصيل مجاناً لأي سلع يتم شراؤها من شركة «جيه دي دوت كوم» من خلال منصة «تريدلنغ»، ولفترة محدودة، بهدف دعم أنشطة التبادل التجاري، كما ستقوم تريدلنغ وجيه دي دوت كوم باستكشاف سبل لتشجيع رواد الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة في المنطقة.

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