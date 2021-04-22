التضخم في الإمارات يتراجع 2.01 % في فبراير

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات2.01% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، وانخفضت 0.41% على أساس شهري.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يظل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك 2021 سالباً عند (0.6%)، في ضوء استمرار تعافي السوق العقاري والاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يبدأ التضخم بالتغير، ليصبح إيجابياً في النصف الثاني من العام الجاري.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.69 نقاط في فبراير الماضي مقابل 107.86 نقاط في فبراير 2020 ومقابل 16.13 نقطة في سابقه يناير.

وأوضح المركز أن التراجع جاء على أثر هبوط 7 مجموعات إنفاق، تصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بـ3.37%، والتجهيزات والمعدات المنزلية (5.6%) بـ2.23%، وخدمات النقل (14.6%) بـ3.22%، والترويج والثقافة 18.64% والملابس والأحذية (3.2%) بـ0.57% والتبغ 0.3% والمطاعم والفنادق 0.67%.

فيما ارتفعت 5 مجموعات تصدرها الأغذية والمشروبات (14.3%) بـ1.42%، وخدمات الصحة 0.3%، والتعليم (7.7) بـ1.52%. وجاء الانخفاض لهبوط 7 مجموعات رئيسة، تصدرها الملابس والأحذية بـ1.8%، والأغذية والمشروبات 0.9%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.24%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز