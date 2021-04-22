القرية العالمية تحتفل مع ضيوفها بليالي رمضان

المصدر: دبي - البيان

تواصل القرية العالمية؛ أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الاحتفاء مع ضيوفها بأمسيات رمضانية تبقى في البال، مع اقتراب موعد اختتام موسم اليوبيل الفضي في 2 مايو المقبل.

وترحب الوجهة العائلية بضيوفها يومياً خلال الشهر الفضيل من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، حيث يتمكن الضيوف من الاستمتاع بالإفطار والسحور، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة من وحي رمضان. ويشهد مجلس العالم الجديد، والذي تقدمه القرية العالمية لضيوفها على رأس أجندتها في شهر رمضان، إقبالاً مميزاً من الضيوف منذ بداية الشهر الكريم.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة باقة من فناني الأداء الحيّ الأكثر تميزاً في العزف على العود، والناي، والقانون، وعرض التنورة المصرية الرائع، وفقرات الحكواتي والمسحراتي التراثية والتقليدية الفريدة، عن طريق حجز طاولاتهم في المجلس عبر تطبيق القرية العالمية، أو موقعها الإلكتروني.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول الفطور أو السحور من خلال مطاعم القرية العالمية وأكشاكها وعربات الطعام الشهيرة فيها والتي يزيد عددها على 200 منفذ، عند طاولتهم في المجلس.

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