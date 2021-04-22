نمو كبير لقطاع العقارات بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير «بيوت» و«دوبيزل» حول سوق عقارات دبي للربع الأول من عام 2021، أن القطاع حقق نمواً كبيراً وبدأ استعادة عافيته بقوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجاوزاً التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد، حيث أوضحت البيانات التي أوردها التقرير أن أسعار البيع والإيجار في معظم المناطق المعروفة في الإمارة قد سجلت نمواً واعداً و زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة.

وبحسب التقرير، ساهمت بعض العوامل الرئيسية في ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على العقارات خصوصاً الجاهزة منها للسكن، مثل انخفاض معدلات الفائدة، وانخفاض نسبة الدفعات الأولى للقروض العقارية.

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال الفترة الماضية بما في ذلك مبادرة منح الجنسية الإماراتية، وتوفير تأشيرات العمل عن بعد، لعبت دوراً أساسياً في تعزيز أهمية مكانة دبي لتصل إلى شريحة أوسع وأكبر.

كما ساهمت استراتيجيات الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المتبعة في دبي، وحملة التطعيم المنظمة إلى تعزيز سمعة المدينة كواحدة من أكثر الأماكن أماناً للعيش في العالم. ووفقاً للبيانات التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كان 62 % من إجمالي المستثمرين في يناير وفبراير 2021 هم من فئة المشترين الجدد، مما يشير إلى زيادة تأثير الإمارة على المستثمرين الجدد الذين يتطلعون لشراء العقارات لأول مرة.

وكشفت البيانات الخاصة بالمبيعات والإيجارات الصادرة عن بيوت ودوبيزل عن ارتفاع أسعار العقارات المعروضة للبيع في دبي بنسبة تراوحت بين 2 % إلى 10 % خلال الربع الأول من عام 2021. وارتفع معدل أسعار إيجارات العقارات الفاخرة في دبي بنسبة وصلت إلى 10 %، في حين سجل متوسط أسعار العقارات منخفضة التكلفة انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 13 %.

مناطق مفضلة

خلال الربع الأول من 2021، كانت المناطق المفضلة للمستثمرين والمشترين الباحثين عن عقارات بأسعار منخفضة هي قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، ودبي لاند، وأكويا أكسجين، بينما استحوذت المناطق الأكثر طلباً مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية ونخلة جميرا، على اهتمام الباحثين عن شراء العقارات الفاخرة.

وبالمثل، كانت كل من منطقة قرية جميرا الدائرية، ومردف والنهدة وأكويا أكسجين، هي الخيارات المفضلة للباحثين عن عقارات أسعار منخفضة للإيجار.

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