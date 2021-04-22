1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 277 مبايعة بقيمة 460.56 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 97.82 مليون درهم و254 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 362.75 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 378.54 مليون درهم منها 36 رهن أراض بقيمة 50.69 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 327.85 مليون درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم ورهن في منطقة ند حصة بقيمة 29 مليون ، أما الهبات فشهدت تسجيل 28 هبة بـ 295.5 مليون درهم أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في الخليج التجاري بـ 4 ملايين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز