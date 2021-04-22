معايير جودة للأنشطة السياحية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أمس، مبادرتها الجديدة «إطار معايير الجودة للأنشطة والخدمات السياحية»، وتم تطوير هذه المبادرة لدعم نمو وتطوير القطاع السياحي من خلال تعزيز تجربة الزوار، وخلق بيئة أعمال تنافسية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والقدرة التنافسية، بما يُسهم في تحسين الجودة الشاملة وتحفيز الطلب على هذه الخدمات.

ويتضمن إطار العمل 10 أدلة لمعايير الجودة للخدمات والأنشطة السياحية والترفيهية استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة للخدمات السياحية، وتشتمل على المعالم والمرافق الثقافية السياحية والحدائق الترفيهية والفعاليات والأنشطة الحيّة الداخلية والخارجية، التي يحتضنها القطاع السياحي، إلى جانب العديد من الخدمات السياحية الأخرى.

وقالت نوال الحساني، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: من خلال مواصلتنا البناء على أساس النجاحات، التي حققها قطاع السياحة، فإننا في الواقع نعزز مكانة العاصمة كونها وجهة سياحية عالمية المستوى ومدعومة بمعايير الأمن والأمان، لنصبح بذلك الخيار الأول والمفضل لجميع أفراد المجتمع المحلي وللسياح الدوليين.

ويشتمل الإطار على عدد من المدخلات الأساسية، التي تم جمعها من أكثر من 80 مصدراً عالمياً، إلى جانب الملاحظات والمدخلات، التي تم تقديمها من قبل عدد من شركائنا الاستشاريين المختصين بالقطاع السياحي في ورش عمل، تم عقدها بهذا الخصوص.

وتعمل الدائرة حالياً على تعميم المرحلة الأولى من إطار العمل على عدد من المرافق والمنشآت السياحية، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم تعميمه بصيغته الكاملة في نهاية هذا العام.

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