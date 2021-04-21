«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«أبوظبي للتأمين» إلى «A»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، قد رفعت التصنيف الائتماني للشركة من الدرجة A- إلى الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت الوكالة مستوى التصنيف الائتماني والقوة المالية بعيدة الأجل استناداً إلى مؤشرات الأداء القوية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وأكدت على المكانة التي تتمتع بها كشركة تأمين رائدة في دولة الإمارات، حيث تمكنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من تحقيق أداء متميز من حيث عمليات الاكتتاب، كما نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن رفع التصنيف يعود إلى كفاية رأس مال الشركة فوق مستوى «AAA» وذلك بموجب نموذج القياس المعتمد لديهم.

المزايا التنافسية

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الأعمال القوية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ساهمت في الحفاظ على مكانتها كشركة تأمين موثوقة في دولة الإمارات على مدار ما يقرب من نصف قرن من الزمن. وقد ساهمت استراتيجيتنا وسياساتنا الاكتتابية وتميز أدائنا التشغيلي في الحفاظ على قوتنا المالية وحصتنا السوقية، كما ساهمت في امتلاكنا لمحفظة استثمارية متنوعة. نحن سعداء جداً برفع وكالة «ستاندرد آند بورز» لتصنيفنا الائتماني إلى الدرجة A بنظرة مستقرة، الأمر الذي يؤكد على مكانة الشركة وسجلها الحافل بالنجاح والإنجاز على مدار العقود الماضية.

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