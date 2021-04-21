«نخيل» تنظم حملة بيئية بنخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

شارك المقيمون في «نخلة جميرا»، في فعالية توعية أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، وانضموا إلى شركة «نخيل» في أحدث عمليات التنظيف المجتمعية، وذلك بالتعاون مع «بلدية دبي»، وشركة حي للأنشطة الاجتماعية، وشركة «بيئة» لإدارة البيئة.

وأقيمت المبادرة، التي تعتبر جزءاً من برنامج شركة «نخيل» المستمر للفعاليات التفاعلية في جميع مجتمعاتها السكنية بدبي، في «حديقة الاتحاد» ضمن «نخلة جميرا»، كما أنها تأتي في أعقاب أول عملية تنظيف مجتمعية أقامتها الشركة في «ديسكفري جاردنز» و«قرية جميرا سيركل» الشهر الماضي.

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: ملتزمون بدعوة المقيمين للالتقاء مع بعضهم البعض - بشكل آمن – وذلك من أجل حضور الفعاليات التفاعلية التي تشجع على التواصل الاجتماعي، وتزيد من الوعي بالقضايا المهمة مثل إعادة التدوير.

وعمليات التنظيف تعتبر مكملة لبرنامج الشركة لإدارة النفايات المنتظم، ويتم تنفيذها أيضاً في مجتمعات شركة «نخيل» السكنية الأخرى خلال الأسابيع المقبلة. ويتم تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة في جميع فعاليات الشركة المجتمعية المقامة.

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