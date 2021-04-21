مركز الرحمانية التجاري يُعزز الممارسات المستدامة لمجتمع أعمال الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نجح مركز الرحمانية التجاري في إرساء معايير جديدة في مجال استدامة العمليات التشغيلية وتوافقها مع معايير السلامة البيئية ضمن كافة أقسامه. وتشكل الممارسات الخضراء التي يتبعها المركز التجاري نموذجاً يُقتدى به، مع نجاحه بإعادة الاستخدام وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والإضاءة الشمسية واستخدام مصابيح LED المخفضة لاستهلاك الكهرباء بهدف نشر الوعي في المجتمع حول أهمية الاستدامة.

ويعتبر مركز الرحمانية التجاري، أحد المشاريع التطويرية في تعاونية الشارقة، الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة العالمية، وهو وجهة تسوق مجتمعية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 60000 متر مربع، في منطقة الرحمانية بالشارقة.

التفكير الأخضر

قال عبد الله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في جمعية الشارقة التعاونية: «يؤكد مركز الرحمانية التجاري التزام تعاونية الشارقة بأهداف الاستدامة طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تطوير المركز التجاري لتقديم وجهة بيع بالتجزئة تلبي احتياجات المناطق السكنية بالشارقة، مع تسليط الضوء على أهمية الاستدامة من خلال إشراك الزوار لتبني أسلوب حياة صديق للبيئة».

وأضاف الحريمل: «قمنا بنشر عدد من المبادرات في جميع أنحاء مركز الرحمانية، مثل استخدام مصابيح LED والإضاءة الشمسية، ونظام الري المثير للإعجاب، حيث تتم إعادة تدوير جميع مياه الصرف الصحي للري. نحن ملتزمون بنسبة 100٪ بإعادة الاستخدام وإعادة التدوير حيثما كان ذلك ممكناً، مع «التفكير الأخضر» في طليعة مهمتنا، ورحلة الاستدامة لدينا هي جهد مستمر، نحن فخورون بالمبادرات التي نفذناها لتعزيز الحياة المستدامة لجميع المقيمين والمواطنين في الشارقة».

الحد من مكبات النفايات

وكجزء من جهود مركز الرحمانية التجاري للحد من مكبات النفايات، يتبع نظام إدارة النفايات في المركز روح «التقليل، إعادة التدوير، إعادة الاستخدام». وسيتم تشغيل جميع النفايات الرطبة الناتجة داخل المركز التجاري، من خلال نظام هضم الطعام الذي ينتج الماء.

وسيتم بعد ذلك استخدام هذه المياه في نظام الري لسقي النباتات المتواجدة في المركز التجاري، كما التزم المركز بإعادة تدوير جميع أنواع الألمنيوم والبلاستيك والورق التي يتم جمعها في 40 صندوقاً لإعادة التدوير، بالإضافة إلى نفايات زيت الطهي من المطاعم والمقاهي.

دعم العيش المستدام

تم بناء المركز التجاري مع الاستدامة في طليعة رؤيته، واستخدام بلاط التراكوتا لواجهة المبنى، فهو باعتباره حجراً طبيعياً، يقلل من استهلاك الطاقة داخل المركز التجاري، كما تم بناء مركز الرحمانية التجاري بإضاءة LED لتغطي الواجهة والمبنى الداخلي، وتم تجهيز مواقف السيارات بأضواء تعمل بالطاقة الشمسية، وكل ذلك سيقلل من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المركز التجاري.

وفي الوقت نفسه، فإن جميع مواد التنظيف التي يستخدمها فريق الصيانة في المركز التجاري هي مواد كيميائية محايدة صديقة للبيئة، ويمكن لمستخدمي السيارات الكهربائية الاستفادة من نقاط الشحن الموجودة في مركز الرحمانية؛ وذلك في تجليات لجهد آخر من أجل تعزيز وتأييد الحياة المستدامة بين مجتمع الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز