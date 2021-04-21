خشبة المسرح العالمي لسوق السفر العربي 2021 تجمع أبرز شخصيات القطاع

المصدر: دبي - البيان

تشارك شخصيات بارزة من قطاع السياحة بشكل حي وشخصي في الجلسة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العربي 2021 على خشبة المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر تحت عنوان «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا» والتي ستقام يوم الأحد 16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط في «أكسفورد إيكونوميكس»، وثوييب محمد، العضو المنتدب لشركة جزر المالديف للتسويق والعلاقات العامة.

وستسلط الجلسة، التي تديرها قناة «سي إن إن»، الضوء على العوامل الحاسمة التي من شأنها تحقيق انتعاش قوي وسريع ومستدام في السفر والسياحة وأهمية الدور المحوري الذي سيلعبه هذا القطاع في النمو الاقتصادي للإمارات. وتشمل الموضوعات الأخرى التي ستتم مناقشتها أيضاً كلاً من: المعرفة والتبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي.

كما تتصدر جدول الأعمال جلسة العلاقات الخليجية الإسرائيلية التي ستناقش فرص السفر والسياحة الهائلة التي توفرها الاتفاقيات الثنائية بين دول الخليج وإسرائيل.

وستتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأوريت فركاش هكوهين، وزيرة السياحة في إسرائيل زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وستناقش قمة السياحة في السعودية الانعكاسات الإيجابية لاستراتيجية رؤية السعودية 2030، والمشاريع العملاقة الطموحة، وكيف تضع الدولة معايير جديدة للصناعة العالمية، وستضم هذه القمة نخبة من أبرز الشخصيات والخبراء الرفيعي المستوى من بينهم: الكابتن إبراهيم الكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية، والدكتورة أفنان الشعيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة FNN الدولية ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وجيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وجون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير في السعودية.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، الذي سيتم انعقاده في الفترة الممتدة ما بين 16 وحتى 19 مايو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي: سيتم إقامة نسخة هذا العام تحت شعار«بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة»، وبالتالي ستكون الجلسة الافتتاحية كبداية إيجابية وعملية ومتفائلة.

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة 4 أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.

وستشمل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى فعاليات مشتركة أخرى مثل: فعالية مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل بين المؤثرين ونادي المشترين.

62 دولة

وسيشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام 62 دولة تمثلها الشركات العارضة الرئيسية والمشاركة، وتشمل أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام الإمارات والسعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

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