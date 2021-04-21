اللجنة الاستشارية لمعرض دبي للطيران 2021 تناقش توجهات القطاع

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة الاستشارية لمعرض دبي للطيران 2021 وبالتعاون مع مجلس تسويق خدمات الدفاع اجتماعها الأول، والذي ناقشت من خلاله الاستراتيجيات المستقبلية وتحليل توجهات قطاع الطيران والفضاء وسبل تحقيق نموه، وذلك بحضور مجموعة من الأعضاء رفيعي المستوى العاملين في القطاع والجهات الحكومية والأكاديميين. وسيقام المعرض خلال الفترة من 14 ولغاية 18 نوفمبر.

وتهدف اللجنة إلى وضع برنامج وجدول أعمال معرض دبي للطيران 2021، من أجل الارتقاء بالحدث الدولي وضمان نجاحه، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وتعطل قطاع الطيران والفضاء، كما يسعى المعرض إلى أن يكون منصة لإعادة إطلاق القطاع ورسم ملامحه في المستقبل، إذ يعد المجلس الاستشاري وشبكة القطاع التابعة له رافداً أساسياً في دعم وتحقيق أهدافه المرجوة.

ويعد معرض دبي للطيران الحدث الأول من نوعه على مستوى القطاع الذي سيجري تنظيمه بحضور شخصي وبشكل آمن خلال جائحة (كوفيد19)، إذ يسعى الحدث لوضع استراتيجيات جديدة للعام 2021 مدعومة من حكومة دولة الإمارات.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مجموعة متنوعة من القضايا المهمة التي تواجه قطاعي الطيران المدني والدفاع، والتي شملت التدابير الوقائية بفيروس كورونا التي سيجري تطبيقها خلال أيام المعرض، إلى جانب مواضيع الاستدامة وسلاسل التوريد تماشياً مع استراتيجية «اصنع في الإمارات» الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتطرقت الجلسة إلى شراكة التطوير والأبحاث الجديدة التي أبرمها مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» مع وزارة الدفاع والقوى المسلحة والتي تنسجم مع مستهدفات دولة الإمارات والرامية نحو توجهات الطاقة المستقبلية والاستثمارات في «الهيدروجين الأخضر» للطائرات عديمة الانبعاثات، وكذلك أنشطة الجيل القادم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في عام 2021 والتي سيتم دعمها من خلال الفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة خلال المعرض.

كما ركزت الجلسة على التقدم الملحوظ لدولة الإمارات في قطاع الفضاء بما في ذلك مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وغيرها من البرامج التي ساهمت في تحول العديد من القطاعات الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وترأس اجتماع اللجنة عمران شرف، مدير مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، في مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي استوحى مسار عمله من النسخ الماضية من معرض دبي للطيران والتقنيات الحديثة التي يعرضها، حيث أشار شرف إلى أهمية تشجيع المواهب الشابة وتحفيزها من خلال المشاريع الاستثنائية التي تطلقها دولة الإمارات باستمرار.

وتضم اللجنة الاستشارية عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) في مركز محمد بن راشد للفضاء، وبدر العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، وآلان ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة «ريثون» في دولة الإمارات، ومطر الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، كما تضم اللجنة ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهيلموت ريتشيلت، مدير شركة ديل للدفاع في دولة الإمارات، وخالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في مجموعة «إيدج»، فضلاً عن عادل مارديني، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتكس»، وتوشيسا دوي مدير عام شركة كاواساكي، وستيفن غريفيث، النائب الأول لرئيس الأبحاث والتطوير وأستاذ ممارس في جامعة خليفة، وتضم اللجنة أيضاً روبرت هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في دولة الإمارات، وماثيو كوكران، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (DSMC)، وتيم هويس مدير «تارسوس إف أند إي» ونانديني ريجو، مدير تطوير الأعمال لدى «تارسوس إف أند إي».

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