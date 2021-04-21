«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أمس شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الائتماني للشركة من الدرجة A- إلى الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت الوكالة مستوى التصنيف الائتماني والقوة المالية بعيدة الأجل استناداً إلى مؤشرات الأداء القوية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وأكدت المكانة التي تتمتع بها الشركة في الإمارات، حيث تمكنت من تحقيق أداء متميز من حيث عمليات الاكتتاب.

كما نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية على مدى السنوات الخمس الماضية. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعود إلى كفاية رأس مال الشركة فوق مستوى «AAA» وذلك بموجب نموذج القياس المعتمد لديهم.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: أسهمت الأعمال القوية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الحفاظ على مكانتها كشركة تأمين موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار ما يقرب من نصف قرن من الزمن.

وقد أسهمت استراتيجيتنا وسياساتنا الاكتتابية وتميز أدائنا التشغيلي في الحفاظ على قوتنا المالية وحصتنا السوقية، كما أسهمت في امتلاكنا لمحفظة استثمارية متنوعة.

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