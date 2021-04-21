«أدنوك» للتوزيع تطلق عروضاً حصرية في رمضان

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت «أدنوك للتوزيع»، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود، ومتاجر التجزئة، مجموعة من عروض الشركاء احتفالاً بشهر رمضان المبارك، حيث تراوحت العروض الترويجية ما بين خصومات المتاجر، وعروض الإفطار والسحور، التي يمكن استبدالها في الفنادق في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يتيح لك فرصة الاستفادة القصوى من نقاط مكافآت «أدنوك»، خلال شهر رمضان.

وتقدم متاجر واحة «أدنوك» باقة واسعة من عروض الطعام والمشروبات الطازجة محلية الصنع مثل عروض الكامبو المميزة، ولفائف الساندوتشات والمشروبات ذات النكهات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكرواسون بنكهات الجبن والزعتر واللوز والفستق والشوكولاته.

كما سيشهد شهر رمضان إطلاق كرواسون التمر، الذي سيكون متوفراً في جميع محطات الخدمة في دولة الإمارات. ويستطيع العملاء مقابل 19.75 درهماً فقط الاستمتاع بعرض كامبو رمضان، الذي يتكون من كرواسون التمر مع مشروب الزعفران أو الهيل.

كما أطلقت متاجر واحة «أدنوك» باقة من العروض، التي تشمل أدوات الطهي ومنتجات التنظيف، لمساعدة العملاء خلال شهر رمضان، حيث يستمتع العملاء بخصم، يصل إلى 35% على منتجات فيليدا وفي كير وترامونتينا.

ولمزيد من الراحة، تم جعل أطعمة ومنتجات متاجر واحة «أدنوك» متاحة للتوصيل إلى المنازل عبر شركة التوصيل «طلبات»، ما يتيح للعملاء الاختيار من بين أكثر من 1,100 منتج، تشمل منتجات البقالة اليومية والوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق.

وبإمكان أعضاء برنامج مكافآت «أدنوك» الاستفادة من الخصومات والعروض الجذابة في جميع أنحاء الإمارات.

وتشمل هذه العروض كامبو شاي وسمبوسة مقابل 5.75 دراهم، وتذكرة باونس أسبوعية مقابل 249 درهماً، بالإضافة إلى إقامة في فندق أنداز وفندق نخلة دبي مع وجبة الإفطار مقابل 399 درهماً؛ وخصم 20% على إفطار رمضان في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا في أبوظبي، وخصم 25% على إفطار رمضان في فندق باب القصر أبوظبي، وخصم 10% على إفطار رمضان في فندق سوفيتل كورنيش أبوظبي، وخصم 20% على إفطار رمضان في فندق أوبروي دبي.

ويستطيع الأعضاء الحصول على نقاط مقابل كل مشترياتهم، ومن ثم استبدال النقاط بمنتجات خدمات في جميع محطات الخدمة ومتاجر واحة «أدنوك».

يمكن التسجيل مجاناً وبكل سهولة في برنامج مكافآت «أدنوك» عبر تطبيق وموقع «أدنوك» للتوزيع، أو من خلال زيارة أي محطة خدمة «أدنوك».

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