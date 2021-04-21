القرية العالمية تحتفل مع ضيوفها بليالي رمضان

المصدر: دبي - البيان

تواصل القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الاحتفاء مع ضيوفها بأمسيات رمضانية تبقى في البال، مع اقتراب موعد اختتام موسم اليوبيل الفضي في 2 مايو المقبل. وترحب الوجهة العائلية بضيوفها يومياً خلال الشهر الفضيل من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، حيث يتمكن الضيوف من الاستمتاع بالإفطار والسحور، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة من وحي رمضان، تسلط الضوء على ثقافات وتقاليد الشعوب حول العالم الخاصة بهذه المناسبة المميزة.

ويشهد مجلس العالم الجديد، والذي تقدمه القرية العالمية لضيوفها على رأس أجندتها في شهر رمضان، إقبالاً مميزاً من الضيوف منذ بداية الشهر الكريم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة باقة من فناني الأداء الحيّ الأكثر تميزاً في العزف على العود، والناي، والقانون، وعرض التنورة المصرية الرائع، وفقرات الحكواتي والمسحراتي التراثية والتقليدية الفريدة، عن طريق حجز طاولاتهم في المجلس عبر تطبيق القرية العالمية، أو موقعها الإلكتروني. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول الفطور أو السحور من خلال مطاعم القرية العالمية وأكشاكها وعربات الطعام الشهيرة فيها والتي يزيد عددها عن 200 منفذ، عند طاولتهم في المجلس، إضافةً إلى إمكانية الإختيار من قائمة الوجبات الخفيفة والحلويات العربية والعصائر الرمضانية والمشروبات الباردة والساخة الخاصة بمجلس العالم. ولإضافة جرعة من الترفيه للعائلة والأصدقاء، يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتجربة مجموعة من الألعاب اللوحية تضم طاولة الزهر، والشطرنج، وجاكارو وورق لعب القرية العالمية الحصري والخاص بضيوف المجلس.

وتتميز الأجندة الرمضانية في القرية العالمية أيضاً بتقديم مدفع رمضان التقليدي الذي يتألق على المسرح الرئيسي، و يتم إطلاقه يومياً وقت الإفطار من قبل ممثلي الأجنحة والثقافات العديدة التي تستضيفها الوجهة هذا الموسم. كما تقدّم القرية العالمية لضيوفها من الصغار تجارب مميزة في مسرح الصغار الذي يستضيف فعالية سينما الصغار التي تعرض البرامج الكرتونية الخاصة بشخصياتهم المفضلة ليستمتعوا بمشاهدتها كل ليلة. وتستمر منطقة كرنفال بالترحيب بالضيوف يومياً مع مجموعة من أروع التجارب والجولات الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات والجولات الأكثر تحدّي في المنطقة لعشاق المغامرة، الإضافة إلى مجموعة رائعة من ألعاب المهارة والوجهات التي يعشقها الضيوف من كل الأعمار.

ما زالت الفرصة سانحة لضيوف القرية العالمية للفوز بمليون ميل من أميال ضيف الاتحاد للسفر، بالإضافة إلى 50,000 درهم لإنفاقها عند السفر أو التسوق، عبر المشاركة في تحدّي أمتعة الروائع الذي تقدمه الوجهة بالتعاون مع الاتحاد للطيران. ومع اقتراب العيد وموسم التسوق الخاص به، تعتبر القرية العالمية الوجهة المثالية للعائلات الباحثين عن كل ما هو مميز ورائع من الهدايا والتحف والديكور والأزياء وغيرها من خيارات التسوق اللا محدودة المتوفرة في أكثر من 3,500 منفذ بأجواء السوق الليلي الذي لطالما اشتهرت به الوجهة.

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