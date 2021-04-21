التضخم في الإمارات يتراجع 2.01% في فبراير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.01% على أساس سنوي خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، وانخفضت على أساس شهري بنسبة 0.41% مقارنة بشهر يناير المنصرم.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.69 نقطة في فبراير الماضي مقابل نحو 107.86 نقطة في فبراير 2020، ومقابل 16.13 نقطة في يناير 2020.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 7 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.37% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 2.23% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 3.22%، والترويج والثقافة 18.64% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) 0.57% والتبغ 0.3% والمطاعم والفنادق 0.67%.

بينما ارتفع على أساس سنوي 5 مجموعات تصدرهم الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 1.42%، وخدمات الصحة 0.3% والتعليم (تشكل 7.7) 1.52%، والاتصالات 0.62%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.09%.

وجاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب هبوط 7 مجموعات رئيسية تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 1.8% والأغذية والمشروبات 0.9% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.24% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.56% وخدمات الصحة 0.42% والترويج والثقافة 5.2% والمطاعم والفنادق 0.77%،

فيما ارتفعت 3 مجموعات تصدرها خدمات النقل 0.43% والاتصالات 0.02% والسلع والخدمات المتنوعة 0.34%، واستقرت مجموعتي التبغ والتعليم دون تغيير.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.58% في أبوظبي و0.42% في دبي و0.14% في الشارقة و0.25% في عجمان و0.09% في أم القيوين و0.13% في رأس الخيمة و0.04% في الفجيرة.

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